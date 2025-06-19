Иран нанес ракетный удар по центру Тель-Авива, сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иран нанес удар по центру Тель-Авива. Пострадало здание местной фондовой биржи и ряд других, находящихся в деловом квартале", - говорится в сообщении.

Кроме того, Иран также нанес удар по штабу киберкомандования армии Израиля C4I и разведывательному центру в Гав-Яме.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.