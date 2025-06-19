https://news.day.az/world/1761678.html В США отказались подтвердить работу Ирана над ядерным оружием Заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом он высказался в эфире MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В США отказались подтвердить работу Ирана над ядерным оружием
Заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия. Об этом он высказался в эфире MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уорнер напомнил слова директора национальной разведки Тулси Габбард, которая в марте сказала, что "Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы". "И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились", - добавил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре