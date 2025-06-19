Профицит счета текущих операций Азербайджана превысил миллиард

Профицит счета текущих операций Азербайджана составил 1,1 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном презентации платежного баланса за первый квартал 2025 года.

"Профицит внешнеторгового баланса составил 2,4 миллиарда долларов. Объем экспорта товаров составил 6,2 миллиарда долларов, а импорта - 3,8 миллиарда долларов.

В балансе вторичных доходов сформирован профицит в размере 106 миллионов долларов. В экономику Азербайджана из-за рубежа поступило 229 миллионов долларов. Баланс первичных доходов относительно дефицитный", - добавил он.