Дуров раскритиковал Макрона

Франция становится все слабее из-за политики президента Эммануэля Макрона, потому что в стране не поощряется конкуренция "между идеями, бизнесом и политиками", в результате чего происходит "утечка мозгов".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Предприниматель рассказал, что долгое время Макрон мог присылать ему в мессенджере сообщения на разные темы. "Последний раз это было в тот день, когда я высказался о выборах в Румынии... Он прислал мне сообщение. Я не ответил", - поделился Дуров.

В мае основатель Telegram обвинил Францию в том, что она попыталась повлиять на результаты президентских выборов в Румынии. По его словам, глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать ресурсы консервативных румынских политиков, однако предприниматель отказался это сделать.