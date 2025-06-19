В bp новый региональный президент по Азербайджану, Грузии и Турции

bp объявил о назначении Джованни Кристофоли (Giovanni Cristofoli) новым региональным президентом bp по Азербайджану, Грузии и Турции (AGT).

Как сообщает в четверг Day.Az, Джованни Кристофоли приступит к исполнению этой должности с 1 октября 2025 года и будет работать в Бакинском офисе компании bp.

В настоящее время Джованни занимает должность старшего вице-президента по техническим решениям компании bp и возглавляет глобальную организацию, предоставляющую услуги и решения для бизнеса в сферах upstream, переработки, низкоуглеродной энергетики и совместных предприятий, в которых участвует компания. Под его руководством bp трансформировала подход к выполнению работ в таких областях, как техническое обслуживание, целостность и надёжность объектов и оборудования, подводные операции и многие другие направления.

Джиованни на этой должности сменит Гэри Джонса, который с апреля 2017 года успешно возглавлял бизнес bp в регионе. Информация о его последующей должности будет предоставлена позже.