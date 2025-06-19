https://news.day.az/politics/1761676.html В Баку проходит 3-е заседание председателей Судебно-правовых советов стран-членов ОТГ В Баку началось 3-е заседание председателей Судебно-правовых советов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
В Баку проходит 3-е заседание председателей Судебно-правовых советов стран-членов ОТГ
В Баку началось 3-е заседание председателей Судебно-правовых советов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии наряду с Азербайджаном участвуют руководители судебных и регулирующих органов Турции, Кыргызской Республики, Узбекистана, Казахстана, а также Турецкой Республики Северного Кипра.
Ожидается, что на заседании выступят приглашенные гости, после чего будет подписана декларация.
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