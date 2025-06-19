https://news.day.az/society/1761660.html Останки еще одного шехида I Карабахской войны будут захоронены завтра Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны. Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана. Отмечается, что останки Алескерова Фуада Джафар оглу будут захоронены на кладбище села Агбашлар Товузского района.
Останки еще одного шехида I Карабахской войны будут захоронены завтра
Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
Отмечается, что останки Алескерова Фуада Джафар оглу будут захоронены на кладбище села Агбашлар Товузского района.
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