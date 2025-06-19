Останки еще одного шехида I Карабахской войны будут захоронены завтра

Завтра будут захоронены останки еще одного шехида I Карабахской войны.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Отмечается, что останки Алескерова Фуада Джафар оглу будут захоронены на кладбище села Агбашлар Товузского района.