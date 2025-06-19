Востоковед, посвятивший жизнь дипломатии

Сегодня, 19 июня, свой день рождения отмечает один из уважаемых дипломатов Азербайджана - Пярвин Хайям оглу Мирзазаде. Его имя хорошо известно не только в дипломатических кругах, но и среди всех, кто связан с внешнеполитической деятельностью страны.

Пярвин Мирзазаде родился в Баку в семье выдающегося композитора Хайяма Мирзазаде. С детства он рос в среде, где ценились культура, дисциплина и уважение к высоким стандартам государственной службы. Его путь начался в специализированной музыкальной школе имени Бюль-Бюля, но позже он выбрал сферу международных отношений, окончив факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета.

Дипломатическая карьера Пярвина Мирзазаде началась ещё в годы Советского Союза. После восстановления независимости Азербайджана он стал одним из ключевых представителей Министерства иностранных дел, приняв активное участие в становлении дипломатической службы новой эпохи. Он прошёл путь от младших должностей до главы Протокольной службы МИД, а затем был назначен послом по особым поручениям.

На протяжении десятилетий он оставался одним из главных организаторов официальных визитов, международных встреч и государственных мероприятий самого высокого уровня. Именно его опыт, тактичность и преданность делу обеспечивали безупречное выполнение протокольных задач.

За многолетнюю и образцовую службу Пярвин Мирзазаде был отмечен рядом высоких государственных наград. Указом Президента Азербайджана он был удостоен ордена "За службу Отечеству" III степени, а также получил почётное звание "Фахри хезмәткяр" Министерства иностранных дел Азербайджана. Кроме того, он награждён орденами и медалями от иностранных государств - Польши, Венгрии, Казахстана, Грузии и других - что подтверждает международное признание его вклада в развитие дипломатических связей.

Коллеги характеризуют его как человека с выдающейся профессиональной культурой, безупречным чувством дипломатической этики и редким умением находить правильные решения даже в самых сложных ситуациях. Он заслуженно считается "живой энциклопедией дипломатического протокола" и наставником не только для молодых сотрудников внешнеполитического ведомства, но и за его пределами.

Коллектив медиакомпании Day.Az сердечно поздравляет Пярвина Мирзазаде с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, долголетия, душевной гармонии и новых успехов.