На этих территориях временно ограничат газоснабжение

В ряде населённых пунктов Билясуварского района временно приостановят подачу газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранское региональное управление эксплуатации газа, 20 июня 2025 года с 10:00 в связи с плановыми ремонтными работами будет временно прекращено газоснабжение в отдельных частях города Билясувар, а также в сёлах Хырмандалы, Бейдили, Муган, Юхары Агалы и на территории, известной как Təyyarə meydanı. Ограничения коснутся в общей сложности 2 200 абонентов.

Подача газа будет восстановлена по завершении технических мероприятий.