https://news.day.az/society/1761787.html На этих территориях временно ограничат газоснабжение В ряде населённых пунктов Билясуварского района временно приостановят подачу газа.
На этих территориях временно ограничат газоснабжение
В ряде населённых пунктов Билясуварского района временно приостановят подачу газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранское региональное управление эксплуатации газа, 20 июня 2025 года с 10:00 в связи с плановыми ремонтными работами будет временно прекращено газоснабжение в отдельных частях города Билясувар, а также в сёлах Хырмандалы, Бейдили, Муган, Юхары Агалы и на территории, известной как Təyyarə meydanı. Ограничения коснутся в общей сложности 2 200 абонентов.
Подача газа будет восстановлена по завершении технических мероприятий.
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