В Баку подписано соглашение о создании Сети судебных советов стран-членов ОТГ

В Баку сегодня состоялось 3-е заседание председателей судебных советов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az, в заседании приняли участие председатель Судебно-правового совета и Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, председатель Совета судей Кыргызской Республики Аида Сейдакматова, исполняющий обязанности председателя Совета судей и прокуроров Турецкой Республики Фузули Айдогду, председатель Высшего судейского совета Республики Узбекистан Холмумин Ёдгоров, член Высшего судебного совета Республики Казахстан Ернар Бегалиев, председатель Высшего судебного совета и Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра Бертан Озердаг.

Выступая на заседании, председатель Судебно-правового совета и Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов предоставил информацию о Положении о создании Сети судебных советов стран-членов ОТГ, подписание которого планируется в рамках заседания.

"Эта инициатива впервые была выдвинута на заседании, состоявшемся в мае 2024 года в Стамбуле, и получила высокую оценку. Сегодня эта инициатива является важным шагом на пути институционализации нашего конкретного правового сотрудничества. Считаю, что подписание Положения создаст правовую основу для устойчивого многостороннего сотрудничества в судебно-правовой сфере между государствами-партнерами", - отметил он.

Инам Керимов подчеркнул, что в рамках этого мероприятия будет сформирована надежная платформа для реализации совместных проектов, организации научно-образовательных программ, этической и профессиональной подготовки судей, проведения совместных правовых исследований и постоянного обмена опытом.

"Этот процесс внесет существенный вклад в дальнейшее углубление общей правовой культуры тюркских государств, широкую пропаганду принципов правосудия и верховенства закона. В то же время запланированные в рамках мероприятия культурные программы также будут значимы с точки зрения налаживания правового диалога на культурной основе. Наши гости получат возможность ознакомиться с историко-культурным наследием Азербайджана. Эти визиты еще больше укрепят дружеские отношения между нашими странами и откроют новые горизонты для развития культурных связей. Объединяющие тюркские государства глубокие исторические корни, а также общее правовое и культурное наследие и сегодня являются прочной основой нашего сотрудничества. Традиции справедливости и государственности, которые формировались среди этих народов на протяжении веков, объединяют нас вокруг общих ценностей. Надеюсь, что Бакинская встреча войдет в историю как важная веха в деле укрепления правовой солидарности тюркских государств, сближения их судебно-правовых систем и укрепления нашего общего будущего", - подчеркнул Инам Керимов.

Выступивший затем генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил, что в настоящее время между организацией и государствами-наблюдателями осуществляется эффективное сотрудничество в более чем 35 сферах.

"Одной из таких сфер является правоохранительная и судебная система. Хотел бы отметить, что в ходе неформальной встречи организации, состоявшейся в Будапеште в прошлом месяце, главы наших государств призвали страны-участницы продолжить совместные усилия в борьбе с вызовами миру и безопасности в регионе и за его пределами.

Эти вопросы занимают ключевое место в повестке дня правового сотрудничества. С момента создания нашей организации в сфере судебной власти достигнуты постоянные успехи. Хотел бы отметить, что в этом году в Азербайджане планируется провести 2-е заседание Совета министров юстиции ОТГ. Рабочей подгруппой было принято решение о подготовке Положения. После того как рабочая группа разработала Положение, вчера все стороны выразили свое согласие с ним. Сегодня особый этап, потому что мы подпишем это Положение, и я уверен, что этот документ создаст необходимые рамки для эффективного сотрудничества между судебными советами ОТГ", - отметил он.

Председатель Совета судей Кыргызской Республики Аида Сейдакматова отметила, что наши народы объединяет общая история и язык.

"Я думаю, что необходимо также добиться правовой основы. Положение о создании Сети судебных советов государств-членов ОТГ открывает новые горизонты для сотрудничества, создает возможности для обмена правовым опытом. Наши традиции схожи. Все это должно быть направлено на защиту прав человека. Мы формируем единое пространство правового доверия. Взаимное сотрудничество между странами должно развиваться. Сегодняшний шаг, деятельность будут способствовать защите суверенитета и независимости наших стран. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. Это очень важный документ с точки зрения применения права и развития правовой системы", - сказала она.

Исполняющий обязанности председателя Совета судей и прокуроров Турецкой Республики Фузули Айдогду заявил, что визиты в Азербайджан и Узбекистан в ноябре 2023 года стали важной вехой с точки зрения возрождения процесса сотрудничества в судебной сфере.

"После этого в мае 2024 года мы провели нашу вторую крупную встречу в Стамбуле, на которой было достигнуто соглашение о создании Сети судебных советов, а в декабре того же года техническая группа приступила к подготовке проекта. Сегодня мы здесь, чтобы пожинать плоды этих усилий. Создание Сети судебных советов ОТГ - это не только подписание документа, но и подтверждение общего правового видения, сотрудничества, основанного на братстве и долгосрочном понимании правосудия. Эта сеть будет не только координационной структурой, но и укрепит наше сотрудничество в области судебной этики, обмена специальными расследованиями и взаимного обмена опытом. Положение о создании Сети советов судей стран-членов ОТГ станет площадкой для общения и обсуждения между нашими институтами и сыграет роль полезного механизма для поиска совместных решений общих проблем. В то же время укрепление международных принципов, таких как прозрачность и независимость судебной системы, послужит глобальному признанию платформ правосудия в тюркском мире", - подчеркнул Фузули Айдогду.

Председатель Высшего судейского совета Республики Узбекистан Холмумин Ёдгоров в своем выступлении отметил, что были сделаны важные шаги в плане развития диалога и сотрудничества в рамках ОТГ.

"Представители судебных систем Кыргызстана и Казахстана посетили Турцию и обменялись знаниями и опытом относительно судебных систем. Хотелось бы отметить, что высшие судебные органы Узбекистана также участвовали во взаимном обмене знаниями в области права с братскими странами. В то же время в этом плане были достигнуты успешные результаты. Наша группа экспертов посетила Турцию и ознакомилась с ее судебной системой. В рамках организации наши судьи также изучали судебный опыт в отношении несовершеннолетних в Турции. Подобные программы создают условия для укрепления взаимного сотрудничества и рассчитаны на продолжение в будущем. Регламент, который будет подписан в рамках сегодняшней встречи, позволит расширить это сотрудничество и станет основой для более эффективной работы. Очевидно, что принципы стабильности и справедливости послужат повышению профессионализма, расширению мировоззрения, обмена знаниями и опытом в обществе. В то же время обмен правовыми знаниями играет важную роль в подготовке профессиональных кадров, их карьерном росте и организации юридической помощи, что является одной из основных задач ОТГ в сфере права", - отметил он.

По его словам, в эпоху цифровизации сотрудничество в рамках ОТГ в сфере права и правосудия выходит на новый этап.

"В рамках этого в Турции в этом году пройдет первый межправительственный конгресс под названием "Тюркская цифровая инициатива". Эта инициатива усилит обмен знаниями в сфере электронного права, создаст возможность обмениваться опытом в режиме онлайн. Это, несомненно, очень важный шаг", - сказал он.

В своем выступлении член Высшего судебного совета Республики Казахстан Ернар Бегалиев сообщил, что в его стране особое внимание уделяется судебной сфере. Он отметил, что наличие эффективного сотрудничества между ОТГ - очень позитивное явление.

"Положение, которое будет подписано сегодня, даст импульс налаживанию нового сотрудничества между государствами-членами, а также формированию судебной системы", - отметил он.

Выступивший председатель Высшего судебного совета и Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра Бертан Озердаг отметил, что заседания ОТГ, проведенные в последние годы, имеют большое значение с точки зрения того, чтобы страны с общим прошлым лучше узнали друг друга и способствовали сотрудничеству.

"Проведенные мероприятия и подписанное сегодня Положение внесут огромный вклад в наше сотрудничество. Турецкая Республика Северного Кипра придает большое значение таким мероприятиям. Верю, что это сотрудничество будет продолжено и в будущем. На вчерашнем заседании многие страны четко высказали свои инициативы по цифровизации судов. Мы стали свидетелями того, насколько важно верховенство закона. Правосудие является основой государства. Справедливость также важна для обеспечения нашего общего будущего и более тесного сотрудничества. Эти встречи, помимо знакомства друг с другом в области права, также способствуют улучшению наших дружеских отношений", - сказал он.

После выступлений на заседании было подписано Положение о создании Сети судебных советов стран-членов ОТГ.

Документ подписали председатель Судебно-правового совета и Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, председатель Совета судей Кыргызской Республики Аида Сейдакматова, исполняющий обязанности председателя Совета судей и прокуроров Турецкой Республики Фузули Айдогду, председатель Высшего судейского совета Республики Узбекистан Холмумин Ёдгоров, член Высшего судебного совета Республики Казахстан Ернар Бегалиев, председатель Высшего судебного совета и Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра Бертан Озердаг.

Было принято решение о проведении 4-го заседания председателей судебных советов Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде, Узбекистан.