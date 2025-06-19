Суд в Баку изучил секретный приказ армянских ВС об обстреле азербайджанских сёл

19 июня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса был изучен секретный документ, подписанный "заместителем начальника штаба "армии" непризнанного режима - крупнейшего вооруженного формирования вооруженных сил Армении - Камо Варданяном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ под номером 0671, подписанный 25 сентября 2020 года, озаглавлен как "Приказ о принятии решения об огневом уничтожении населенных пунктов противника". Согласно нему, командирам соединений и воинских частей было приказано до 28 сентября 2020 года обеспечить принятие к огневому уничтожению населенных пунктов, указанных в прилагаемом списке. В приказе указывалось, что необходимо рассчитать позиции для ведения огня, а также в полном объеме оформить и заполнить документы, касающиеся боевого применения.

Также в документе предписывается, чтобы для ведения огня ракетами дальностью поражения до 40 километров в артиллерийских частях было выделено конкретное подразделение - станция M-21: "Из предусмотренных для данной станции 80 ракет, 40 должны постоянно храниться в машинах в боевом состоянии. Оставшиеся 40 ракет должны быть загружены до выхода на боевые позиции".

Контроль за исполнением приказа возложен на "заместителя командира армии по артиллерии".

К приказу прилагался также "список населенных пунктов, подлежащих огневому уничтожению". В списке фигурируют около 70 населенных пунктов Азербайджана, включая города Гянджа, Мингячевир, Нафталан, а также районы и села Бейлагана, Агджабеди, Евлаха, Барды.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 20 июня.