Гурбан Гурбанов призывал всех поддержать азербайджанских бойцов на турнире UFC в Баку

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился мыслями о предстоящем турнире "UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr." и призвал болельщиков поддержать азербайджанских бойцов.

Как сообщает Day.Az, Г. Гурбанов пригласил всех поддержать азербайджанских бойцов 21 июня в "Baku Crystal Hall".

"Я сам буду на турнире UFC в Баку. В этот важный момент мы должны быть рядом с нашими бойцами и поддерживать их. Было бы приятно видеть азербайджанских болельщиков в "Baku Crystal Hall". Во время матчей "Карабаха" в еврокубках стадион заполняется 30-35 тысячами болельщиков. Приглашаем всех на турнир UFC в Баку", - сказал он.