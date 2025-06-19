https://news.day.az/sport/1761899.html Гурбан Гурбанов призывал всех поддержать азербайджанских бойцов на турнире UFC в Баку Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился мыслями о предстоящем турнире "UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr." и призвал болельщиков поддержать азербайджанских бойцов. Как сообщает Day.Az, Г. Гурбанов пригласил всех поддержать азербайджанских бойцов 21 июня в "Baku Crystal Hall".
Гурбан Гурбанов призывал всех поддержать азербайджанских бойцов на турнире UFC в Баку
Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился мыслями о предстоящем турнире "UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr." и призвал болельщиков поддержать азербайджанских бойцов.
Как сообщает Day.Az, Г. Гурбанов пригласил всех поддержать азербайджанских бойцов 21 июня в "Baku Crystal Hall".
"Я сам буду на турнире UFC в Баку. В этот важный момент мы должны быть рядом с нашими бойцами и поддерживать их. Было бы приятно видеть азербайджанских болельщиков в "Baku Crystal Hall". Во время матчей "Карабаха" в еврокубках стадион заполняется 30-35 тысячами болельщиков. Приглашаем всех на турнир UFC в Баку", - сказал он.
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