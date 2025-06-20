Брат Зелима Коцоева выступит в составе сборной Азербайджана на Кубке Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо среди молодежи определилась с составом на Кубок Европы, который состоится 21-22 июня в Берлине (Германия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представят 17 дзюдоистов в семи весовых категориях.

Национальную команду будут возглавлять главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли.

Заметим, что в предстоящем турнире в составе сборной Азербайджана выступит младший брат олимпийского чемпиона и многократного призера чемпионатов мира и Европы Зелима Коцоева - Аслан Коцоев.

В турнире примут участие 618 спортсменов из 37 стран (372 юноши и 246 девушек).

Юноши:

60 кг

Нихад Мамишов

Фарид Гараев

66 кг

Магомед Мусаев

Низами Имранов

73 кг

Мехди Джафаров

Эбиль Юсубов

Нихад Яхьяев

Абдурахман Себзалиев

81 кг

Джасур Ибадлы

Сулейман Шюкюров

Мехди Аббасов

90 кг

Али Казимамедов

Тунджай Шамиль

Аслан Коцоев

100 кг

Давуд Намазлы

+100 кг

Эльдар Алиев

Рамазан Ахмедов