Освобожденные земли Азербайджана – площадка восстановления и развития

Судьба дала нам возможность стать свидетелями освобождения земель Азербайджана от 30-летней оккупации. Сегодня каждый уголок Карабаха, освобожденного под командованием Президента Ильхама Алиева, - это часть единой площадки строительства и восстановления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 19 июня на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в городе Кахраманмараш.

Турецкий лидер напомнил, что 28 мая - в День независимости Азербайджана находился в Лачине, где вслед за Физули и Зангиланом был открыт международный аэропорт. "Вместе с моим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии новой воздушной гавани", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду на то, что заключение мира между Азербайджаном и Арменией придаст новый импульс усилиям по развитию и восстановлению региона.