Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP

19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мюррея Очинклосса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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