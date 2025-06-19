https://news.day.az/officialchronicle/1761680.html Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP - ФОТО 19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мюррея Очинклосса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP - ФОТО
19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мюррея Очинклосса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре