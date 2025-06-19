Рафаэль Физиев оценил шансы Махачева в бою с Делла Маддаленой

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев оценил шансы Ислама Махачева в бою против чемпиона UFC в полусредней весовой категории Джека Деллы Мадалены.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Физиев, готовящийся к поединку против чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC 21 июня в Баку, не уверен в том, что россиянин сможет перебоксировать в стойке австралийца.

"Последние года два я постоянно говорю и удивляюсь этому, так как это вызывает уважение и восхищение, что он реально показал большой прогресс в стойке, в ударной технике. Сможет ли он перебоксировать Маддалену? Я не знаю. Сложно сказать. Вы сами видели, какой бокс у Маддалены, а Ислам славится не своей ударкой, а своей борьбой, умением приспосабливаться к смене обстоятельств в бою, когда резко переходишь от бокса к переводам", - сказал Физиев.

В эти выходные Рафэль Физиев проведёт бой против чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC в Баку, а поединок Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева может состоятся в октябре.