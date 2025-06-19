Беларусь рассчитывает удвоить товарооборот с Азербайджаном в этой сфере

Беларусь рассчитывает удвоить товарооборот с Азербайджаном в сфере лёгкой промышленности.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в кулуарах бизнес-встречи делегации концерна с представителями деловых кругов Азербайджана в Баку.

"Мы проанализировали работу с азербайджанской стороной по товарообороту в сфере легкой промышленности между нашими странами. Диверсифицируя экспортные поставки предприятий легкой промышленности, мы запланировали более системно отработать этот рынок в 2025 году, продвигать нашу продукцию через маркетинговые инструменты. Несмотря на определённые успехи, объём товарооборота в сфере лёгкой промышленности, составляющий около 5 миллионов долларов, остаётся низким и имеет большой потенциал для роста. Конечно, хотелось бы, как минимум, удвоить объёмы. Но если ежегодный рост составит хотя бы 20-30 процентов - это уже будет успех. Нам необходимо более системно и активнее встречаться, взаимодействовать и продвигать нашу продукцию. Чтобы белорусская лёгкая промышленность была по-настоящему представлена на рынке, здесь должны появиться отдельные розничные магазины с широкой линейкой белорусских товаров в одном месте", - сказала она.

Т.Лугина подчеркнула, что рынок Азербайджана - это развивающийся рынок, где существует устойчивый спрос, например, на качественный текстиль.

"В традициях азербайджанского общества особое место занимают чаепитие, встречи в кругу большой семьи, домашний уют. Именно поэтому наш текстиль способен соответствовать этим ожиданиям как по уровню качества, так и по востребованности, а также завоевать и укрепить лояльность азербайджанских потребителей к белорусской продукции. Особый акцент мы, конечно, делаем на лен, поскольку льняная продукция сегодня востребована на всех рынках. Мировые бренды - турецкие, индийские, итальянские, французские, бельгийские - предлагают аналогичную продукцию, но по совершенно иным ценам. Наша же продукция обладает конкурентным ценовым преимуществом. Поэтому нам необходимо пересмотреть подходы к присутствию на рынке: смелее заявлять о себе, активнее продвигать свою продукцию и развивать здесь собственную розничную сеть", - добавила глава "Беллегпром".

В связи с этим, как сказала Т.Лугина, основной задачей сегодня является поиск партнёров для создания совместных торговых предприятий - по открытию магазинов льняной продукции, торгового дома льна в Баку.

"Это позволит представить здесь широкий ассортимент продукции из белорусского льна - от домашнего текстиля до одежды. Это направление мы сейчас активно прорабатываем. Второе важное направление - продвижение нашего технического текстиля, в частности продукции "Моготекса". Мы уверены, что она также может занять свою нишу на азербайджанском рынке. У нас уже есть многолетний опыт сотрудничества с рядом швейных предприятий, производящих спецодежду и ведомственную форму для различных структур в Азербайджане. В последние годы эти связи, к сожалению, в какой-то мере ослабли, и кооперация уже не столь активна. Однако мы настроены на восстановление и расширение этого взаимодействия - через переговоры, деловые контакты и, главное, за счёт использования сильных сторон наших стран", - добавила глава "Беллегпром".

По ее словам, цель - наладить устойчивое сотрудничество, в том числе в сфере пошива одежды для различных отраслей Азербайджана.

"Речь идёт о продукции, которая может изготавливаться в Азербайджане из белорусских тканей и использоваться, к примеру, на предприятиях нефтепереработки, в армии, на таможне или в строительной отрасли. Сегодня мы обсудили весь этот спектр вопросов и уже наметили первые шаги - как в части намерений, так и в плане дальнейшей проработки возможного сотрудничества. В том числе была представлена продукция нашего фарфорового завода. Я понимаю, что Азербайджан сегодня - это страна с высоким туристическим потенциалом. Здесь активно развиваются деловые контакты, проводится множество бизнес-встреч. В стране много современных и исторических отелей, гостиниц, санаториев. Поэтому ресторанная и столовая посуда, а также текстиль для гостиничного сектора - всё это тоже представляет интерес и имеет высокий спрос. Мы презентовали и это направление", - сказала Т.Лугина.

Она напомнила, что подписан меморандум о сотрудничестве между концерном "Беллегпром" и Ассоциацией развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

"Этот документ открывает новые возможности для промышленной кооперации, обмена технологиями, создания совместных производств и продвижения продукции на рынках обеих стран. То есть, как я уже говорила, несмотря на то, что ассоциация объединяет предприятия с разнопрофильным бизнесом, мы договорились с её руководителем, что в ближайшие недели из состава этого бизнес-сообщества будут отобраны предприятия, относящиеся к сфере лёгкой промышленности - как торговые, так и производственные.

Речь идёт о компаниях, работающих в таких направлениях, как кожа, обувь, галантерея, текстиль, швейное производство, а также это торговые объекты, занимающиеся реализацией одежды и сопутствующих товаров. Этот целевой подход позволит нам выстроить более предметное взаимодействие и начать проработку конкретных форматов сотрудничества", - сказала глава "Беллегпром".

Кроме того, она сообщила, что по результатам переговоров предприятие "Моготекс" подписало договор на поставку тканей с Бакинским швейным домом.

В завершение она анонсировала проведение в первой декаде октября традиционной национальной выставки товаров лёгкой промышленности.

"Она будет проходить в недавно открывшемся международном выставочном комплексе "Белое Экспо" в Минске. Там будут достаточно широкие площади для экспозиций, и мы будем рады видеть представителей азербайджанской лёгкой промышленности - возможно, в формате единого стенда или иным способом", - сказала Т.Лугина.