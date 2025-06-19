https://news.day.az/economy/1761705.html Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 2,5 миллиарда долларов и достигли объёма в 73,5 миллиарда долларов.
Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились
Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 2,5 миллиарда долларов и достигли объёма в 73,5 миллиарда долларов.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном презентации платежного баланса за первый квартал 2025 года.
Он отметил, что за январь-май текущего года реализованные активы Азербайджана сократились на 413 миллионов долларов.
"В первом квартале этого года в экономику Азербайджана было вложено 1,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций", - добавил С.Насиров.
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