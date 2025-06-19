https://news.day.az/officialchronicle/1761811.html Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед Турция и Азербайджан уверенно и успешно продвигаются вперед, оказывая поддержку друг другу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед
Турция и Азербайджан уверенно и успешно продвигаются вперед, оказывая поддержку друг другу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре