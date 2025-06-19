"Араз-Нахчыван" подписал бразильского защитника

"Араз-Нахчыван" подписал контракт с Бруно Франко.

Как сообщили İdman.biz в клубе, соглашение с бразильским левым защитником рассчитано на один год.

27-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Локомотив" София. До "Локомотива" он выступал за "Спартак" (Плевен) в Болгарии, а также за "Матоненсе", "Риу-Бранку", "Бататайш", "Можи-Мирин" в Бразилии.

Отметим, что ранее "Араз-Нахчыван" продлил контракты с главным тренером Эльмаром Бахшиевым, футболистами Иссуфом Паро, Омаром Булудовым, Кристианом Аврамом, Тарланом Ахмедли, Урфаном Аббасовым, Славиком Алхасовым, Гара Гараевым, Бахтияром Гасанализаде, Ульви Искендеровым, Вандерсоном Мело, Рамоном Мачадо и Нуно Родригесом, подписал контракты с Баром Коэном и Ба-Муака Симакалой, а также расстался с Вадимом Абдуллаевым.