Азербайджанские саблистки остановились в шаге от первой десятки на ЧЕ

На чемпионате Европы по фехтованию в Генуе (Италия) состоялись соревнования по сабле в командном зачете.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, командных соревнованиях по сабле среди женщин сборная Азербайджана в составе Сабины Керимовой, Полины Каспиарович и Зарифы Гусейновой стартовала с поражения от Германии в 1/16 финала - 43:45.

Затем азербайджанки уступили сборной Греции со счетом 42:45, но сумели завершить турнир на мажорной ноте, уверенно обыграв Великобританию - 45:31. В итоговом зачете сборная Азербайджана заняла 11-е место.