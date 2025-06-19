https://news.day.az/sport/1761637.html Азербайджанские саблистки остановились в шаге от первой десятки на ЧЕ На чемпионате Европы по фехтованию в Генуе (Италия) состоялись соревнования по сабле в командном зачете.
Азербайджанские саблистки остановились в шаге от первой десятки на ЧЕ
На чемпионате Европы по фехтованию в Генуе (Италия) состоялись соревнования по сабле в командном зачете.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, командных соревнованиях по сабле среди женщин сборная Азербайджана в составе Сабины Керимовой, Полины Каспиарович и Зарифы Гусейновой стартовала с поражения от Германии в 1/16 финала - 43:45.
Затем азербайджанки уступили сборной Греции со счетом 42:45, но сумели завершить турнир на мажорной ноте, уверенно обыграв Великобританию - 45:31. В итоговом зачете сборная Азербайджана заняла 11-е место.
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