https://news.day.az/world/1761759.html

Прямое попадание ракеты в здание в Тель-Авиве попало на камеры - ВИДЕО

Свидетель запечатлел прямой удар иранской ракеты по зданию в Тель-Авиве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.