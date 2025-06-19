Экс-советник Байдена согласилась дать против него показания

Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид готова дать показания Конгрессу в случае, если он гипотетически заинтересуется ее фигурой.

Как передает Day.Az, об этом бывшая помощница политика рассказала корреспонденту "Ленты.ру" на полях Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ).

"Я бы с радостью дала показания против него о коррупции. О том, что лично со мной произошло, когда я работала на него, и о том, что происходило тогда", - ответила бывший советник, комментируя информацию о начале расследования Конгресса на предмет когнитивных способностей Байдена.

Рид также подчеркнула, что Байден в свое президентство не принимал самостоятельно многие решения и серьезно зависел от окружения.

Ранее мы сообщали что, в Сенате США решили проверить умственные способности Байдена.