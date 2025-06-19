Экс-советник Байдена согласилась дать против него показания
Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид готова дать показания Конгрессу в случае, если он гипотетически заинтересуется ее фигурой.
Как передает Day.Az, об этом бывшая помощница политика рассказала корреспонденту "Ленты.ру" на полях Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ).
"Я бы с радостью дала показания против него о коррупции. О том, что лично со мной произошло, когда я работала на него, и о том, что происходило тогда", - ответила бывший советник, комментируя информацию о начале расследования Конгресса на предмет когнитивных способностей Байдена.
Рид также подчеркнула, что Байден в свое президентство не принимал самостоятельно многие решения и серьезно зависел от окружения.
Ранее мы сообщали что, в Сенате США решили проверить умственные способности Байдена.
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