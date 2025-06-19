Автор: Мехти Ахмедзаде

Некоторые круги в Иране вновь не изменяют старым привычкам: виновных в любых внутренних неудачах, утечках или слабостях они упорно ищут за пределами страны. В частности, и в Азербайджане. Последние дни это особенно ярко проявилось в публикациях иранских СМИ и в социальных сетях, где распространяются утверждения о том, будто бы израильские самолёты и дроны вылетали в сторону Ирана с территории Азербайджана.

Но радары не лгут. В информационной войне слова можно исказить, но электронные доказательства подделать невозможно. Данные военных радаров однозначно показывают: боевые самолёты Израиля взлетают из Тель-Авива, проходят через воздушное пространство Сирии и Ирака и затем входят в воздушное пространство Ирана. Это стандартный военный маршрут, и любой международный наблюдатель может подтвердить эту траекторию. Ни в воздушном пространстве Азербайджана, ни на его территории не зафиксировано никакой военной активности.

Утверждения о том, что дроны, якобы запускаются с азербайджанской территории, также не выдерживают никакой критики. На деле дроны в основном запускаются с территории самого Ирана и управляются иранскими внутренними группами, находящимися под влиянием внешних разведок. Это напоминает действия Украины по поражению стратегических объектов внутри России, но в данном случае речь идёт о провалах иранской системы безопасности. Говоря проще, Иран столкнулся с уязвимостями внутри своей собственной территории.

Именно эти уязвимости стали основой для создания широкой шпионской и разведывательной сети США и Израиля, которая проникла даже в структуры иранских органов безопасности. Операции координируются не извне, а изнутри стратегических объектов Ирана. И это не просто случайные сбои - главная угроза для Ирана исходит не извне, а именно изнутри.

В сегодняшних реалиях Ирана это, возможно, самая точная формулировка. Те, кто борется с системой изнутри, не могут сдержать влияние внешних сил даже в собственных структурах безопасности. Это говорит не о чьей-то внешней агрессии, а о полном провале внутреннего контроля.

На фоне всего этого хаоса стоит обратить внимание на ситуацию на азербайджано-иранской границе. Там царит полная стабильность и безопасность. Нет ни тревоги, ни напряжённости, ни военной активности. И это не случайность. Это результат дальновидной политики Президента Ильхама Алиева и своевременно предпринятых дипломатических шагов. Нормализация отношений с Ираном, прямой контакт глав государств, создание открытых каналов диалога - всё это служит делу региональной стабильности и безопасности.

К сожалению, в Иране всегда находились силы, подпитываемые злобой. Для них важна не реальность, а пропаганда. Их цель - не безопасность, а поиск виноватых. И нормальные отношения с Азербайджаном - это угроза их интересам. Вот почему они пытаются снять с себя ответственность, вовлекая в ситуацию Азербайджан. Хотя на самом деле истина скрыта не в азербайджанской земле, а в уязвимых структурах Тегерана и на улицах иранских городов.

Попытки перенаправить внимание с внутренних проблем на внешние - не новость для Ирана. Но такая политика не решает саму проблему. Азербайджан никогда не вмешивался во внутренние конфликты других государств. Он ни участник происходящего, ни сторонний наблюдатель - он просто защищает свои границы, свою стабильность и свои добрососедские отношения.