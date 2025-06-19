В Иране назвали условие для прекращения ударов по Израилю

Иран прекратит обстреливать Израиль только тогда, когда еврейское государство "будет наказано" и выплатит репарации исламской республике.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), пишет агентство IRNA.

"Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены", - отмечается в заявлении.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.