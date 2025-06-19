Армения снова закупает военный хлам Индии

Автор: Байрам Эльшадов

В будущем месяце, то есть в июле, Армения надеется получить от союзника вторую партию зенитных ракетных комплексов Akash. Как пишут индийские СМИ, поставка будет осуществлена в рамках масштабного соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. Ранее Армения уже получила батарею ЗРК Akash на основе контракта, подписанного в 2022 году и предусматривающего передачу Армении 15 комплексов на сумму около 710 миллионов долларов.

Армения по глупости стала первым импортером этих комплексов. До нее они никого не интересовали. Причина во множестве недостатков этих ЗРК, о которых хорошо знают военные специалисты. Но в Ереване открыли рот от восторга и хлопают глазами. Им неважно, что покупают, главное - чтобы было не российское.

Только за 2022-2023 годы Армения заключила с Индией оружейные контракты на полтора миллиарда долларов, далеко обойдя оборонное сотрудничество с РФ. Контракты были заключены на приобретение Akash0-ей, РСЗО Pinaka, артиллерийских установок ATAGS, противодронных систем ZADS и прочего металлолома, который не желают покупать другие страны.

На днях индийские медиа сообщили о получении Арменией ну совсем уж уникального оборудования - тепловизионных монокуляров Spartan-S от индийской фирмы Tonbo Imaging. Ими уже вооружен спецназ армянской военной полиции. При этом СМИ с озабоченностью указывают, что хотя контракты были заключены по разным видам вооружений, пока что подтверждение получила только поставка тепловизоров.

На остальное, видимо, у Еревана пока нет денег.