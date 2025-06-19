Рустам Ахмедзаде ждет решения "Карабаха"

Рустам Ахмедзаде, покинувший "Зиря", где играл на правах аренды, в конце сезона ждет новостей из "Карабаха", которому принадлежит по контракту.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, 24-летний нападающий пока не знает, останется ли он в агдамской команде.

Поскольку контракт с "Карабахом" истекает следующим летом, последнее слово в отношении члена нашей национальной сборной остается за клубом. Однако футболист вряд ли вернется в "Карабах". Ведь в дальнейших планах главного тренера Гурбана Гурбанова, который в основном интересуется зарубежными трансферами, для Ахмедзаде нет места.

По этой причине руководство будет искать способы попрощаться с ним. Сам вингер за то, чтобы остаться в Азербайджане, даже если покинет "Карабах". Поскольку война на Украине продолжается, Ахмедзаде далек от мысли возвращаться туда. Поэтому он за то, чтобы провести следующий сезон в одном из других клубов нашей Премьер-лиги.

Отметим, что Рустам Ахмедзаде перешел в "Карабах" из украинского клуба "Минай" в январе 2022 года.