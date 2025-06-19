Страны ЕС договорились о создании оборонного фонда в €1,5 млрд

Страны Европейского союза утвердили программу финансирования оборонных проектов на €1,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, не менее 65% компонентов должны закупаться в ЕС или странах-партнерах. Исключения предусмотрены для критически важных технологий. Окончательное одобрение ожидается в понедельник.

"Соглашение достигнуто несмотря на критику ограничений. Некоторые страны жаловались, что правила "покупай европейское" слишком жесткие".

Фонд станет первым этапом программы перевооружения. Чиновники называют сумму "скромной", но не исключают дополнительного финансирования.