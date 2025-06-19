Ряд университетов Азербайджана вошли в топ-1000 мирового рейтинга

Впервые в истории страны 6 университетов вошли в ТОП-1000 "Рейтинга лучших университетов мира QS 2026".

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования, в целом количество азербайджанских университетов в указанном рейтинге возросло до 9.

Наши три университета значительно укрепили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Шесть азербайджанских университетов впервые вошли в вышеназванный глобальный рейтинг.

Бакинский государственный университет, получив самый высокий результат в стране, обосновался на 688-й позиции, поднявшись почти на 300 ступеней. Позиции Азербайджанского государственного экономического университета (801-850) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (851-900) значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Впервые Азербайджанский технический университет (851-900), Бакинский инженерный университет (901-950) и Университет Хазар (951-1000) вошли в ТОП-1000 "Рейтинга лучших университетов мира QS 2026".

Азербайджанский университет архитектуры и строительства (1001-1200), Сумгайытский государственный университет (1001-1200) и Университет АДА (1201-1400) также впервые вошли в данный глобальный рейтинг.

По количеству вновь вошедших в вышеуказаннный рейтинг университетов Азербайджан занимает 2-е место среди 106 представленных стран.

В показателях азербайджанских университетов по индикаторам "Академический престиж", "Престиж среди работодателей", "Соотношение преподавателей и студентов", "Доля иностранных преподавателей", "Доля иностранных студентов" и "Результаты занятости" наблюдается положительная динамика.

Отметим, что по результатам "Рейтинга лучших университетов мира QS 2026" Азербайджан является лидером на Южном Кавказе. Количество вошедших в рейтинг университетов из Азербайджана в 3 раза превышает общее количество университетов других стран Южного Кавказа, вошедших в рейтинг.