Названы объемы выполненных работ по водоснабжению освобождённых территорий Азербайджана

Работа по обеспечению питьевой водой освобожденных территорий идет полным ходом.

Об этом сказал во время медиатура представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в рамках проекта по созданию систем водоснабжения, канализации и ливневой канализации в городе Физули проложено 11,4 км магистральных водопроводов, 4,4 км межартезианских водопроводов с трубами различного диаметра и 1,8 км канализационных коллекторов.

В рамках проекта по созданию системы водоснабжения и канализации сел Забух, Сус, Бейлик и Гюлябюрд Лачинского района выполнено строительство 4,36 км магистрального водопровода, 1 км канализационного коллектора, строительство 1 очистного сооружения - на 55%, строительство 1 водохранилища объемом 2x500 м3 - на 80%, строительство 1 водохранилища объемом 2x250 м3 - на 80%, строительство 1 канализационной насосной станции - на 95% и строительство еще одного очистного сооружения - на 65%.

По его словам, кроме того, в Физули выполнено строительство двух водохранилищ на 97%, а также строительство 6 субартезианских скважин.