https://news.day.az/politics/1761859.html Яшар Гюлер подтвердил приверженность Турции всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер азербайджанским журналистам, сообщает Day.Az. Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в оборонной промышленности также продолжается.
Яшар Гюлер подтвердил приверженность Турции всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном
Сотрудничество братских Турции и Азербайджана будет продолжаться во всех сферах.
Об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер азербайджанским журналистам, сообщает Day.Az.
Он отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в оборонной промышленности также продолжается.
Отвечая на вопрос о безопасности на границе на фоне ирано-израильского конфликта, министр отметил, что угрозы нет.
"Мы просто проводим проверку в связи с мерами безопасности", - сказал он.
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