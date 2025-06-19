В Бинагади изъята крупная партия наркотиков

В бакинском поселке Бинагади у тиктокера, задержанного за распространение наркотиков, было найдено более 6 кг наркотических веществ.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел АР.

Согласно информации, в ходе операции, проведенной против незаконного оборота наркотических средств, был задержан 28-летний Сабухи Балакишиев. Правоохранители выявили у него 2 кг 885 г героина, 1 кг 230 г опиума и 2 кг 765 г марихуаны. Мужчина заявил, что наркотики он получил от гражданина одного из иностранных государств, с которым познакомился в TikTok. Следствие в настоящее время устанавливает личность иностранца.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе последних мероприятий, проведенных в Бинагадинском районе Баку, выявлено в целом 27 фактов, связанных с наркотиками. Также в ходе профилактических мероприятий, проведенных среди населения сотрудниками полиции, гражданами было сдано в местные отделы и отделения 25 единиц огнестрельного оружия.