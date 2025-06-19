Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Шушу

19 июня участники 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана посетили после Физули город Шуша.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что встречавшие гостей сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе проинформировали их об истории города Шуша, его положении в период оккупации, а также о восстановительных работах, проводимых здесь под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой после освобождения города от оккупации, о реставрации исторических памятников в городе и предстоящих работах.

Гостям, посетившим Джыдыр дюзю, рассказали о ее историческом значении и о том, как героические азербайджанские солдаты поднялись по крутым скалам на эту территорию во время 44-дневной Отечественной войны и освободили Шушу от оккупации ценой своей жизни и крови.

Гости дали интервью сопровождавшим их представителям СМИ, поделились впечатлениями от поездки.

Знакомство с Шушой продолжилось на Городской площади, где находятся расстрелянные армянами бюсты известных азербайджанских деятелей культуры Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Здесь гостям рассказали об истории расстрелянных памятников.

Затем они посетили мечеть Юхары Говхарага, ознакомились с Крепостными стенами города, посетили родник "Иса булагы".

Делегацию сопровождали члены нашей делегации в ПА ОЧЭС - председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также комитета по социальной и гуманитарной политике ПА ОЧЭС Муса Гулиев, депутаты Сабина Салманова, Ризван Набиев, Гюнай Агамалы, Заур Шукюров, Вугар Искендеров и Махир Сулейманлы.

Ранее мы сообщали, что участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Физули.