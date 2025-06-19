В два села Агдамского района проложена магистральная водопроводная линия

В рамках проекта по созданию системы внешнего водоснабжения и канализации сел Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района в селе Хыдырлы проложено 3 км магистральных водопроводных линий, 2,1 км канализационных коллекторов.

Об этом заявил во время медиатура на Забухчайское водохранилище официальный представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, передает Day.Az.

По словам И. Гулиева, в селе Кенгерли завершены на 65% работы по строительству магистрального водопровода протяжённостью 3 км, канализационного коллектора длиной 5,73 км, а также одной канализационной насосной станции.

Ранее мы сообщали, что водохранилище Хакаричай обеспечит питьевой водой ряд районов.