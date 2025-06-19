Посольство Венгрии в Иране будет временно работать из Баку

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто объявил о временном осуществлении деятельности венгерского посольства в Иране из Баку, сообщает Day.Az.

"Несколько граждан Венгрии, проживающих в Иране, обратились с просьбой об эвакуации. Операция потребовала тщательной подготовки, поскольку в Иране продолжаются ракетные и бомбовые удары, воздушное пространство закрыто", - отметил Сийярто.

По его словам, после детального планирования венгерские власти организовали эвакуацию по суше с использованием частного автотранспорта в направлении Азербайджана. "Вчера мы начали эвакуацию, и после 12-часового ожидания на границе в утренние часы, шесть граждан Венгрии смогли пересечь границу и прибыть в Азербайджан", - сообщил министр.

Эвакуированных встретили сотрудники венгерского посольства в Баку. Сейчас они находятся в столице Азербайджана, откуда организуется их возвращение на родину.

После завершения этой операции Сийярто распорядился эвакуировать также всех дипломатов и членов их семей, находящихся в Иране. "Поскольку мы смогли вывезти всех граждан, обратившихся за помощью, я принял решение вывезти и сотрудников посольства вместе с их семьями", - сказал он.

Всего, включая детей, границу пересекли 15 человек. "Таким образом, в Азербайджан въехали 15 человек - сотрудники посольства и члены их семей, - уточнил министр. - До улучшения ситуации с безопасностью работа венгерского посольства в Тегеране будет временно осуществляться из Баку", - подчеркнул Сийярто.