Ренат Дадашов может сыграть в еврокубках против азербайджанской команды

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов снова сменит команду.

Сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, что 26-летний футболист продолжит играть в Польше.

Руководство "Радомяка" приняло решение не продлевать с ним контракт, действующий до конца текущего месяца. Это стало шансом для "Мотора", еще одного представителя Экстраклассы. Представитель Люблина, нацеленный на попадание в еврокубки в новом сезоне, рассматривает возможность усиления своей линии нападения именно за счет перехода Дадашова.

Учитывая, что с первого июля наш соотечественник будет иметь статус свободного агента, руководство "Мотора" старается как можно скорее прийти с ним к общему знаменателю и включить форварда в состав. Однако задача у поляков не из легких. Потому что хорватский клуб "Хайдук" также заинтересован в услугах Дадашова. Если этот трансфер состоится, то команда из Сплита, которая является соперником "Зиря" в Лиге конференций, привезет Дадашова в Баку в качестве соперника.

Отметим, что Ренат Дадашов перешел в "Радомяк" из "Анкарагюджю" в начале этого года.