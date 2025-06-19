https://news.day.az/politics/1761833.html Фотокадры из "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше - ФОТО Как сообщалось ранее, 19 июня Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию. В Кахраманмараше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем состоялась церемония открытия "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше.
Фотокадры из "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше - ФОТО
Как сообщалось ранее, 19 июня Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.
В Кахраманмараше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Затем состоялась церемония открытия "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше. Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в мероприятии.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фотографии из "Азербайджанского квартала".
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