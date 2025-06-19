Фотокадры из "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше

Как сообщалось ранее, 19 июня Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.

В Кахраманмараше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Затем состоялась церемония открытия "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше. Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в мероприятии.

Day.Az со ссылкой на​ Trend представляет фотографии из "Азербайджанского квартала".