В Баку подписано Положение Сети судебных советов стран-членов ОТГ

В Баку подписано Положение Сети судебных советов стран-членов Организации тюркских государств.

Как сообщает в четверг Day.Az, в соответствии с документом предусмотрено укрепление правовой солидарности между государствами, сближение судебно-правовых систем и укрепление общего будущего.

Отметим, что документ был подписан председателем Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инамом Керимовым, Генеральным секретарём Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, председателем Совета судей Кыргызской Республики Аидой Сеидакматовой, председателем Совета судей и прокуроров Турецкой Республики Фузули Айдогду, председателем Совета Верховного суда Республики Узбекистан Холмумином Ёдгоровым, членом Совета Верховного суда Республики Казахстан Ернаром Бегалиевым и председателем Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра Бертаном Озердагом.