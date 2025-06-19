Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 02:59 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.