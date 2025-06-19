https://news.day.az/society/1761673.html

Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 02:59 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.