Тысячи Nintendo Switch 2 были украдены в ходе спланированного ограбления

Около трех тысяч консолей Nintendo Switch 2 были украдены из грузовика, перевозившего товар между штаб-квартирой Nintendo of America (Вашингтон) и магазином GameStop в Техасе. Общая стоимость похищенных консолей оценивается в 1,4 миллиона долларов. Кража была обнаружена, когда водитель находился в пути в Колорадо. Об этом сообщает издание IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция, расследующая инцидент, столкнулась с трудностями в поиске виновных, поскольку точное место кражи на 1332-мильном маршруте следования грузовика пока не установлено. Следователи рассматривают версии о спланированной операции, возможно, с отслеживанием грузовика от штаб-квартиры Nintendo в Редмонде, штат Вашингтон. Кроме того, на организованность преступников указывает тот факт, что они с легкостью переместили несколько тяжелых паллет с консолями.

Водитель грузовика сообщил, что не знал о перевозке партии новых консолей Nintendo. В случае поимки виновным грозит несколько уголовных обвинений в краже.

Инцидент произошел вскоре после мирового запуска Nintendo Switch 2 в начале этого месяца. За первые несколько дней продаж было реализовано 3,5 млн консолей. Несмотря на ранние опасения по поводу дефицита, Nintendo до сих пор удавалось поддерживать относительно высокую доступность новой консоли на рынке, однако подобные инциденты могут усложнить ситуацию, считают в IGN.