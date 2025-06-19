https://news.day.az/officialchronicle/1761801.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию
Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш.
"С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь", - отметил глава государства.
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