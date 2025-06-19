«Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше – пример солидарности и единства Турции и Азербайджана

"Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше - очередной пример воплощения в жизнь изречения "Одна нация, два государства", показатель неразрывности судеб наших народов. Сегодня мы вновь демонстрируем миру нерушимость солидарности и единства Турции и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 19 июня на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в городе Кахраманмараш.

В лице Президента Ильхама Алиева глава Турецкого государства искренне поприветствовал десять миллионов жителей Азербайджана.

Президент напомнил, что Азербайджан в числе первых пришел на помощь Турции, столкнувшейся с последствиями разрушительных февральских землетрясений 2023 года.

"Мы никогда не забудем о солидарности и поддержке азербайджанского народа. Хотелось бы выразить особую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой за руку помощи турецкому народу", - сказал Президент Эрдоган, назвав "Азербайджанский квартал" Кахраманмараша - предметом гордости восстанавливаемой зоны бедствия.

Турецкий лидер также поблагодарил Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MİDA) и Государственное управление жилищного строительства Турции (TOKİ) за реализацию проекта нового жилого массива в Кахраманмараше.