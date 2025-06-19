77 стран подали заявки для перехода своих граждан из Ирана в Азербайджан

На основании обращений, поступающих в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, наше посольство в Исламской Республике Иран, а также в наше Генеральное консульство в городе Тебриз в связи с противостоянием между Израилем и Ираном, продолжается процесс выезда граждан нашей страны и иностранцев с территории Ирана.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает Day.Az.

"На данный момент заявки, поступившие из 77 стран, рассматриваются надлежащим образом и создаются условия для перехода граждан этих стран. Министры иностранных дел России, Соединенного Королевства, Канады, Италии, а также многие страны на разных уровнях выразили Азербайджану глубокую благодарность за поддержку", - подчеркнул он.