Друг познается в беде: суть стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это был очередной знаковый и значимый визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию. Глава нашего государства прибыл для участия в открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше. Напомню, что 6 февраля 2023 года Турцию потрясли разрушительные землетрясения, эпицентром которых стали юго-восточные провинции страны, в том числе Кахраманмараш.

Катастрофа унесла десятки тысяч жизней, оставила сотни тысяч людей без крова, разрушила инфраструктуру, школы и больницы. И наша страна, наш народ восприняли боль братской страны и братского народа, как свою собственную.

"Одним из первых, кто пришел нам на помощь, был наш любимый Азербайджан", - заявил сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия квартала "Азербайджан" в Кахраманмараше.

"Поддержка Президента Азербайджана и Первой леди Мехрибан Алиевой занимает особое место в наших сердцах. Этот квартал был отстроен заново. Это будет местом памяти для наших людей. Строительство 2778 домов, магазинов и офисов идет полным ходом, строительство половины из них завершено. К концу этого года оставшаяся их часть также будет построена и передана в пользование. Протянув руку помощи Кахраманмарашу, Президент Ильхам Алиев скрепил печатью братства этот процесс", - подчеркнул глава турецкого государства.

Да, землетрясение в Турции двухлетней давности стало не только суровым испытанием для этой страны, но также и доказательством того, что братство Азербайджана и Турции - не просто дипломатический лозунг, а реальность. Это братство живёт в сердцах людей, проявляется в делах и укрепляется каждым таким моментом. Азербайджан не просто помог - он был рядом. И в огне, и в беде. А значит, и в будущем - будет вместе.

Пройдут годы, десятилетия и жители Кахраманмараш, особенно обретшие жилье благодаря строительству парка "Азербайджан", с огромной теплотой будут вспоминать нашу страну, нашего Президента, нашу Первую леди, наш народ. И правы те, кто утверждает, что Азербайджан и Турция демонстрируют всему тюрскому миру пример того, какими должны быть отношения между братскими государствами.

Ведь так было всегда. В том числе и летом 2021 года, когда Турцию охватили ужасные, разрушительные пожары. Азербайджанские специалисты тогда работали бок о бок с турецкими службами в Анталье, Мугле, Айдыне и других районах, наиболее пострадавших от пожаров. Их профессионализм, организованность и бесстрашие были высоко оценены не только турецкими властями, но и простыми жителями.

Многие турки делились в соцсетях фото и видео, на которых азербайджанские спасатели помогают тушить пламя, обеспечивают водой изолированные деревни, доставляют гуманитарную помощь. Под этими публикациями чаще всего появлялись слова: "Teşekkürler Azerbaycan!" - "Спасибо, Азербайджан!". Да, Президент Ильхам Алиев вывел отношения с Турцией на кардинально иной, самый высокий, истинно братский уровень.

Но тут стоит заметить, что в последние годы Азербайджан всё активнее утверждает себя как страна, готовая прийти на помощь союзникам и партнёрам в трудную минуту. Подтверждением этого стали слова искренней благодарности, прозвучавшие как от президента Беларуси Александра Лукашенко, так и от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, - двух политиков, представляющих страны с разной историей, но одинаково высоко оценивших поддержку Баку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз подчеркивал особый характер отношений между Минском и Баку. Один из наиболее ярких примеров - его слова благодарности в адрес Азербайджана за оказанную помощь в сфере поставок нефтепродуктов в тот период, когда Минск столкнулся с осложнениями в отношениях с традиционными поставщиками.

"Мы всегда чувствовали плечо Азербайджана. Когда в нашей стране были трудности, особенно в энергетике, именно Баку в нужный момент протянул руку помощи", - заявил Лукашенко в одном из своих выступлений.

Он также отметил, что Азербайджан зарекомендовал себя как надёжный партнёр, способный не на словах, а на деле проявлять солидарность и поддерживать в непростых международных условиях.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, неоднократно выражал признательность Азербайджану за политическую, гуманитарную и инфраструктурную поддержку, особенно в периоды экономических и политических потрясений.

"Азербайджан всегда был рядом, когда Грузии было тяжело. Во времена, когда мы восстанавливали страну после кризисов, именно Баку предложил инвестиции, проекты и политическую поддержку. Я никогда этого не забуду", - сказал Саакашвили в одном из интервью.

Также напомню, что президент Украины Володимир Зеленский неоднократно благодарил Азербайджан за оказанную нашей страной гуманитарную помощь, за содействие в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры. А еще наша страна играет все более значимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. И руководители очень многих стран Старого Света произносят: Спасибо вам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев! Спасибо, Азербайджан!". Это и есть политика увеличения числа друзей нашего государства в мире. Это же - залог невероятно теплого, почтительного отношения к нашему государству. Что, в свою очередь, сводит на нет попытки недругов Азербайджана противодействовать реализации исторических задач, которые ставит перед собой и реализовывает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.