Азербайджан и Северная Македония обсудили возможности укрепления экономического партнерства

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши.

Как передает Day.Az со ссылкой на в министерство, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение укреплению экономического партнерства с Северной Македонией.

Отмечалось, что в январе-апреле текущего года объем товарооборота между нашими странами увеличился более чем на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, укрепление совместных усилий может способствовать еще большему росту взаимной торговли.

Была представлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, а также к активному сотрудничеству были приглашены предприниматели из Северной Македонии.

Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в таких направлениях, как энергетика, Средний коридор, малое и среднее предпринимательство, фармацевтика и другие сферы.