В Германии прошла встреча азербайджанской молодежи и студентов

В немецком городе Бад-Карлсхафен состоялась очередная встреча азербайджанской молодежи и студентов.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Встреча прошла при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и по инициативе Альянса азербайджанцев Германии. Целью мероприятия была оценка годовой деятельности Союза азербайджанских студентов и научных сотрудников, работающих в Германии, совершенствование организационной структуры и укрепление солидарности.

Во встрече приняли участие председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, а также студенты, аспиранты, инженеры, ИТ-специалисты и исследователи в области социальных наук, обучающиеся в разных городах Германии.

Участникам была представлена подробная информация о реализованных за последний год ключевых проектах Союза, партнерских инициативах и стратегиях коммуникации. Также были обсуждены планы действий по новым направлениям, намеченным на 2026 год.

Молодежь расценила эту встречу как уникальную возможность для обмена знаниями и опытом.

Отметим, что созданный в 2007 году Союз азербайджанских студентов и научных сотрудников (VASW e. V.) ставит перед собой основную задачу - поддерживать азербайджанских студентов и молодых специалистов, проживающих в Германии, в сферах образования, культуры, научного сотрудничества и социальной интеграции, содействовать развитию коллективных инициатив, а также способствовать продвижению богатой истории и культуры Азербайджана в Германии.