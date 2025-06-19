https://news.day.az/officialchronicle/1761887.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО 19 июня завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Кахраманмараша в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Главу нашего государства провожал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО
19 июня завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Кахраманмараша в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу нашего государства провожал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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