Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Турцию

19 июня завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Кахраманмараша в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу нашего государства провожал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.