Baku Piano Festival открылся арт-воркшопом с живой музыкой

Творческая программа Международного Baku Piano Festival стартовала не на сцене, а в по-настоящему душевной атмосфере арт-пространства Meyvi, где музыка встретилась с живописью, а искусство задышало прямо на глазах у гостей, сообщает Day.Az.

Первая встреча прошла в формате арт-воркшопа, а музыкальный ритм вечеру задавал DJ Graf с живым, вдохновляющим сетом.

Программа открылась коллаборацией с Arts Council Azerbaijan, и вечер сразу приобрёл магическое звучание. Трое талантливых художников - Гусейн Кянгярли, Лейли Мусейибова и Севяр Мамедова - не просто рисовали, а создавали свои произведения прямо на глазах у зрителей. Мазки, линии, образы - всё рождалось здесь и сейчас, под воздействием музыки, света и общего творческого пульса.

Гости - художники, музыканты, дизайнеры и просто любители прекрасного - с неподдельным интересом наблюдали за тем, как ритм превращается в цвет, а эмоции обретают форму. Этот вечер стал настоящей лабораторией вдохновения, местом, где музыка и живопись объединились в одном дыхании.

Baku Piano Festival продолжает свой путь - и приглашает всех жителей и гостей столицы открыть для себя новые грани искусства. Здесь музыка становится визуальной, а картины звучат. Это больше, чем фестиваль: это диалог культур, идей и творческих миров.

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