Определён обладатель гран-при и победители Чемпионата Азербайджана по танцам - 2025

В Спортивном комплексе Sərhədçi состоялся Чемпионат Азербайджана по танцам - 2025, организованный Союзом молодёжи Азербайджана" в сотрудничестве с Ассоциацией танцев Азербайджана, сообщает Day.Az.

В масштабном мероприятии приняли участие более 1000 танцоров, представляющих около 50 танцевальных коллективов из школ танца, домов культуры города Баку, а также различных регионов страны.

Соревнования охватили широкий спектр танцевальных направлений: гимнастические и акробатические танцы, чир-данс, эстрадные выступления, пара-данс, K-pop, брейк-данс, хип-хоп шоу, шоу-данс, модерн и классика, стилизация бальных танцев, Болливуд, народные танцы народов мира, фольклорная стилизация и фольклорное шоу. Выступления проходили в разных форматах: соло, дуэты, малые и большие группы, ансамбли и большие ансамбли. Участники были разделены на возрастные категории.

Жюри конкурса состояло из 11 лицензированных экспертов Ассоциации танцев Азербайджана. В первом блоке конкурсных выступлений оценивание осуществляли Гюнель Гасымлы, Нигяр Алиева и Натаван Алиева; во втором - Этир Ибрагимова, Лала Гаджиева, Диляра Мурсалова, Зяввар Керимов и Аслан Нейматов; в третьем - Джабир Рзаев, Ульвия Гасанова и Фарид Ибрагимов.

Президент Ассоциации танцев Азербайджана Азиз Азизов, руководящий реализацией подобных проектов на протяжении многих лет, отметил значимость проводимого чемпионата:

"Наша цель - выявить талантливые коллективы, работающие в сфере танцевального искусства, наладить обмен опытом между педагогами, а также привлечь подростков и молодежь к современной хореографии. Я убеждён, что каждый ребёнок талантлив, и наша задача - дать им возможность самовыражения. Желаю всем участникам успехов как в этом, так и в будущих конкурсах".

Во время церемонии награждения председатель Союза молодёжи Азербайджана Закир Алиев вручил призы победителям и подчеркнул:

"Поздравляю всех наших победителей! Желаю им новых свершений и успехов. Это - наше будущее, и я уверен, что они достойно представят Азербайджан на международной арене".

Следует отметить, что наибольшее количество побед на конкурсе одержали танцевальные ансамбли - Qaval, Ümid и Gracia. Борьба за лидерство продолжалась до последних минут мероприятия. По итогам финального этапа обладателем гран-при стал ансамбль Gracia под художественным руководством Нигяр Алиевой, победивший в восьми различных номинациях.

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