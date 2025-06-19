Хроники информационной войны против Азербайджана: кто, где, когда распространяет ложь?

Автор: Акпер Гасанов

Начнем с констатации очевидного факта - любая большая война включает в себя и вброс в информационное пространство огромного количества провокационных, лживых, фейковых сообщений и нарративов. Все это мы видели, например, в ходе 44-дневной войны, когда активничали армянские, российские, европейские и американские центры тиражирования дезинформации анти-азербайджанского содержания. Увы, в числе тех, кто замарал себя соучастием в такого рода кампании были и представители так называемой отечественной "радикальной" оппозиции.

Усилия всех этих провокаторов и их покровителей тогда оказались тщетными - Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне. А позже, осенью 2023 года, в результате проведения однодневной анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе, были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. И снова - до, в ходе и после проведения этой операции, против нашей страны запускалась информационная атака.

Сейчас, когда весь мир наблюдает за продолжающимся военным конфликтом между Израилем и Ираном, снова ожидаемо активизировались различные силы, готовые использовать любой формальный и трагический повод для очернения нашего государства. Они работают сразу по нескольким направлениям. Представители так называемой радикальной оппозиции, как и проживающие в странах Европы представители зарубежных спецслужб, пытаются играть на факторе этнических азербайджанцев, являющихся гражданами Ирана.

Они разгоняют чушь и ложь о том, что "официальному Баку безразлична судьба иранских азербайджанцев". В реальности, конечно же, это не так. И отечественные СМИ не раз уже сообщали о том, что Баку неоднократно передавал Израилю послание по различным каналам, призвав проявлять максимальную осторожность при проведении военных операций на территории Ирана - особенно в районах компактного проживания азербайджанцев.

При этом, послушные рядовые информационной войны против Азербайджана игнорируют тот факт, что не было массовых протестов в Тебризе, Урмии или Ардебиле, когда армянские войска оккупировали Шушу, Лачин, Физули, Зангелан и другие наши территори. Да и после совершения армянскими оккупантами чудовищного Геноцида в Ходжалы на улицы иранских городов не вышли сотни тысяч этнических азербайджанцев с осуждением этого преступления.

Давайте зададим ещё один прямой вопрос: когда армянские ракеты обрушились на Гянджу, Барду, Мингечевир - были ли в Иране массовые митинги с осуждением? Разве улицы Тебриза заполнились демонстрантами, требующими от Тегерана прекратить сотрудничество с армянским режимом? Увы, нет. Но обо всем этом, ясное дело помалкивают те, чья работа состоит в целенаправленном очернении Азербайджана.

И работа эта включает в себя и тиражирование дезинформации о том, что территория Азербайджана якобы используется для нынешних атак против Ирана и даже для будущих атак против Турции. Сложно представить что-либо более глупое, лживое, аморальное. Ведь, общеизвестно, что 14 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Сеидом Аббасом Арагчи.

Глава МИД нашей страны акцентировал внимание на важности разрешения существующих проблем исключительно путем диалога и дипломатическими методами в соответствии с нормами и принципами международного права. Кроме того, Д.Байрамов подчеркнул, что территория нашей республики не может быть использована какой-либо страной против третьих государств, в том числе соседнего и дружественного Ирана. Такова правда! Но распространители фейковых новостей ее в упор не видят.

Они примитивно мыслят, рассчитывая внести раскол и в азербайджано-турецкие отношения, тиражируя полнейший бред о том, что с территории нашего государства якобы может быть нанесен какой-то вред для братской Турции. И это все разгоняется в тот самый день, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию с рабочим визитом. В международном аэропорту Кахраманмараша в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган лично приветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы двух братских стран и народов приняли участие в открытии Азербайджанского квартала в Кахраманмараше, строительство которого стало одним из крупнейших международных гуманитарных проектов последнего времени. Как, с учетом, очевидных фактов азербайджано-турецкого братства, можно тиражировать чушь и ложь об использовании территории Азербайджана для чего-то плохого в отношении Турции?! Ответ на данный вопрос очевиден - на такую глупость, ложь и аморализм способны только враги Азербайджана. А они, увы, есть даже в дружественных нашей стране государствах и среди тех, кто будучи азербайджанцем, превратился в солдатов информационной войны, что воюют против своей Родины и против своего народа.